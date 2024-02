FOTO - Contatto su Kvara in area, Marelli a Dazn: "Rigore netto, c'era un tocco sulla gamba"

Al 7' di Napoli-Verona rigore negato al Napoli dopo un intervento in scivolata in area di Cabal su Kvaratskhelia.

Al 7' di Napoli-Verona rigore negato al Napoli dopo un intervento in scivolata in area di Cabal su Kvaratskhelia. L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Superficialità da parte della squadra arbitrale nel valutare il contatto Cabal-Kvaratskhelia. C'è stato un tocco sulla gamba del georgiano prima che Cabal sfiori il pallone e per me è un calcio di rigore abbastanza netto".