Frecciatina a Mazzarri? Politano: “Tornati a fare ciò che sappiamo, ora difendiamo in avanti, non bassi!”

Matteo Politano è intervenuto nella sala conferenze dello Stadio olimpico Lluís Companys: tra le tante risposte, una sembra indirizzata a Mazzarri

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona, Matteo Politano è intervenuto nella sala conferenze dello Stadio olimpico Lluís Companys per rispondere alle domande della stampa. Tra le varie risposte, spicca una in particolare che sembra fare riferimento alla vecchia gestione con Mazzarri.

"Nelle ultime partite siamo tornati a fare ciò che è la nostra forza, cioè il palleggio e chiudere l'avversario nell'area avversaria. Se aspettiamo l'avversario la situazione si fa difficile perché sappiamo giocare in avanti, e domani dovremo metterlo in campo perché sappiamo che il barça soffre dietro. L'abbiamo studiato per due giorni e domani va messo in pratica con concentrazione".