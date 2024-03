Frey non ha dubbi: “Thiago Motta sarebbe perfetto per il Napoli”

Sebastien Frey, ex portiere di Fiorentina, Parma ed Inter è intervenuto in diretta su TvPlay

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Sebastien Frey, ex portiere di Fiorentina, Parma ed Inter è intervenuto in diretta su TvPlay: “Szczesny? Qualcosa di più poteva fare sul gol di Kvara. Parlare di papera è esagerato, però è partito un po’ tardi. Se lui fosse partito con il tempo giusto forse avrebbe deviato il tiro. Ma non parlerei di papera.

Thiago Motta? Farebbe bene subito in una big, lo vedo già pronto. Per uno con la personalità di Motta una piazza come Napoli sarebbe perfetta“.