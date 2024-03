Frey su Acerbi: “Finché non ho la certezza non punto il dito. Sorpreso se fosse colpevole”

Sebastien Frey, ex portiere anche dell'Inter, è stato intervistato da TvPlay sul caso Acerbi-Juan Jesus

Sebastien Frey, ex portiere anche dell'Inter, è stato intervistato da TvPlay sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Io finché non ho la certezza di quello che è accaduto non voglio puntare il dito. Il tema è molto complicato, il razzismo non deve fare parte del mondo del calcio. Anche nel mondo in generale, ma è molto difficile lottare contro il razzismo. Sarei sorpreso e deluso se Acerbi fosse colpevole. In caso le sanzioni sarebbero ovviamente giuste.

10 giornate? Sono davvero tante anche perché si andrebbe a macchiare di una cosa non bella. Potrebbe, in caso, anche mettere in discussione il rinnovo con l’Inter. Inoltre ci sarebbe l’Europeo con l’Italia, quindi sarebbe una beffa anche per Spalletti. Giusta, comunque, la decisione di isolarlo dalla Nazionale al momento perché Acerbi è troppo al centro del ciclone".