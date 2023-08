Frosinone, Angelozzi a Dazn: "Ci mancano almeno 4-5 calciatori. Cheddira? Manca solo l'ufficialità"

TuttoNapoli.net

© foto di Frosinone Calcio

Il Frosinone ritorna in Serie A dopo una super stagione in serie cadetta e ospita i campioni d'Italia del Napoli al Benito Stirpe. Prima del calcio d'inizio, il ds ciociaro Angelozzi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn:

- Cosa manca al Frosinone per questa serie A?

"Non dico parecchio, ma mancano 4-5 giocatori per completare la rosa, poi magari ne arriverà qualcuno in più. Mancano due difensori centrale, un centrocampista, due esterni ed un attaccante"

- Per quanto riguarda Cheddira e Kaio Jorge?

"Cheddira dovrebbe arrivare oggi, è tutto fatto, bisogna dare l'ufficialità. Per Kaio Jorge, è un giocatore che ci interessa, ci piace, vediamo se riusciamo a portarlo a Frosinone. Non è facile perché è un giocatore importante, ma siamo fiduciosi perché siamo una squadra giovane, con un grande allenatore e un bel progetto".

- Perché Di Francesco?

"Perché è bravissimo".