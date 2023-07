Frosinone, Angelozzi: "Napoli? Tutte le gare sono difficili, ma siamo molto fiduciosi"

Guido Angelozzi ha commentato il calendario del Frosinone che comincerà la stagione ospitando il Napoli

Il direttore Guido Angelozzi ha commentato il calendario del Frosinone che comincerà la stagione ospitando il Napoli.

“Troveremo subito la squadra campione d’Italia e una che disputa regolarmente le Coppe europee. Un inizio che non voglio definire difficile perché in serie A tutte le gare lo sono. Il Frosinone sono sicuro che si preparerà bene per affrontare la stagione e allo stesso tempo siamo molto, molto fiduciosi”.

Dall’alto della sua esperienza che tipo di campionato si aspetta da parte dei giallazzurri?

“Lo ripeto, sappiamo a cosa andiamo incontro. Lavoreremo per cercare di ottenere il massimo in tutte le partite”.