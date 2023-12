Frosinone, Cheddira a Sky: “Sono del Napoli, dispiace fargli gol. Ho contenuto l’esultanza”

"Era quindi solo una cosa personale per il gol ritrovato, niente di particolare”.

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone e di proprietà del Napoli, è intervenuto dopo il trionfo dei ciociari contro gli azzurri in Coppa Italia ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto felice e soddisfatti di questa impresa appena fatta. Dobbiamo stare però i piedi per terra, perché abbiamo l’obiettivo salvezza da portare a casa, un risultato che questa città e piazza merita. Con l’entusiasmo di un passaggio del turno storico”.

Un’emozione forte fare gol in questo stadio che un giorno potrebbe essere anche il tuo? “Purtroppo quando sei di proprietà di una società, dispiace fargli gol. Noi, però, siamo dei professionisti e in questo momento indosso la maglia del Frosinone e devo dare il massimo per questo club ed essere pronto a dare il massimo per il Napoli, speriamo. Dopo il rigore ho contenuto anche la mia esultanza, perché sapevo che ero di proprietà. Era quindi solo una cosa personale per il gol ritrovato, niente di particolare”.

Cosa vi può dare questa vittoria? “Ci dà una grossa consapevolezza, soprattutto nei nostri mezzi. Grazie alle idee del mister riusciamo a fare grandi partite contro grandissime squadre come il Napoli e come abbiamo fatto contro Inter e Milan, con risultati diversi ma i principi sono sempre quelli. Dobbiamo subito ributtarci dentro, perché sabato c’è una partita importante”.