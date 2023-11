Frosinone, Cheddira: "Napoli tra le tre più forti che abbiamo affrontato"

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, ha parlato dal Gran Galà del Calcio a Salerno ai media presenti, tra cui TMW.

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, ha parlato dal Gran Galà del Calcio a Salerno ai media presenti, tra cui TMW: "Personalmente ho avuto un buon impatto con la squadra, mi sono trovato bene, allineato alla categoria grazie all'aiuto di compagni e allenatore. Sono contento".

Il suo obiettivo è tornare al Napoli?

"Il mio obiettivo è pensare al Frosinone, giocare per questa squadra. Per il resto non penso a niente".

Un anno fa iniziava il Mondiale.

"Il sogno di ogni bambino è arrivare ai massimi livelli del calcio e il Mondiale ne è dimostrazioni. Le emozioni sono state tantissime e fortissime, mi hanno aiutato molto per il cammino".

Caprile giocava con lei a Bari, com'era?

"Elia è una persona fantastica e giocatore forte. Lo stimo tantissimo, gli auguro solo il meglio".

Che differenze ha trovato tra la Serie B col Bari e la A a Frosinone?

"Il livello si è alzato, i giocatori sono più pronti e le squadre più organizzate. I ritmi crescono, ma siamo contenti del nostro cammino".

Quale il difensore più forte affrontato finora in Serie A?

"Se devo dirne uno Milenkovic. Sennò Acerbi e quelli dell'Inter".

Chi vede favorita per lo Scudetto?

"Il campionato è difficile, lungo e pieno di sorprese. Inter, Napoli e Fiorentina sono le più forti che abbiamo affrontato".