Frosinone, Di Francesco a Sky: "Gol annullato? I ragazzi mi dicono del mani di Lindstrom"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il grande successo dei ciociari sul campo del Napoli in Coppa Italia: "Il gol annullato al Napoli nasce da un nostro errore, un regalo in quel momento. Non ho visto le immagini, ma i ragazzi dicono che Lindstrom ha toccato la palla con un braccio. Mi interessa relativamente parlare di queste situazioni, voglio parlare che sono venuti qui cercando di giocare senza paura, cambiando sistema di gioco. Sono veramente contento, c’è da fare i complimenti ai ragazzi. C’è chi non ha giocato nemmeno nei propri campionati a livello di prime squadre, senza terzini. Credo che la squadra ha fatto una grande partita, è uscita nel finale ancora di più facendo un’impresa”.

Quanto vale questo quarto di finale raggiunto? “Tantissimo, questi ragazzi erano davvero entusiasti. Sarà una serata unica, sapendo che però sabato difronte abbiamo una partita e un avversario importante. Gli ho detto di godersi il momento ma che dobbiamo metterci subito in forze visto che non abbiamo tante soluzioni, anche Okoli squalificato. Non metto sullo stesso piano la vittoria col Barcellona e quella di stasera, sono due realtà totalmente diverse ma la bellezza è identica”.

Questo risultato esalta anche il suo lavoro. Come ha cambiato questa squadra?

"I ragazzi mi seguono in tutto quello che facciamo e per me è grande motivo di orgoglio. La gara di oggi è la dimostrazione, abbiamo provato questo sistema per due giorni ed i ragazzi hanno giocato come se avessero sempre usato questo modulo. Hanno mantenuto i soliti principi, io sono sempre stato etichettato come integralista, stasera ho dimostrato il contrario".

Può essere una svolta per la stagione?

"Sicuramente sì. La differenza dell'attenzione che hanno avuto nell'ultimo quarto d'ora, è quello che è mancato con il Cagliari e con il Lecce. I ragazzi hanno capito dove hanno sbagliato e dove andare a migliorare".