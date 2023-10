Frosinone, Di Francesco: "Col Napoli abbiamo perso perché eravamo appena all'inizio"

Eusebio Di Francesco, intervistato da TMW Radio, ha analizzato il sorprendente avvio di stagione del suo Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Eusebio Di Francesco, intervistato da TMW Radio, ha analizzato il sorprendente avvio di stagione del suo Frosinone.

Di cosa è soddisfatto e di cosa no finora?

"Sono soddisfatto del fatto che vedo sempre coraggio, meno perché abbiamo rischiato qualcosa di troppo a livello difensivo. Dobbiamo imparare a concedere meno agli avversari. Per esempio abbiamo fatto benissimo nei primi 20 minuti della gara col Napoli, mostrando la voglia di giocare senza mai smettere di crederci. A Roma dopo il secondo gol però ci siamo sfilacciati. Non dobbiamo perdere la nostra idea di gioco, la nostra identità".

Il Napoli invece che impressione le ha fatto?

"Il Napoli mi ha dato la sensazione di essere una squadra che poteva risolvere da un momento all'altro la partita, l'ha fatto anche con noi. Garcia ha giocatori che possono determinare. C'è un gap troppo grande col Frosinone in questo caso, noi eravamo ancora all'inizio e non avevamo ancora le certezze che abbiamo forse trovato adesso. Oggi siamo in crescita".