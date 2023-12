Frosinone, Di Francesco: "Ecco perché ho cambiato modulo col Napoli"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia della Juventus: "Noi dobbiamo fare una grande partita e la stiamo preparando al meglio. Al di là di essere alla vigilia di Natale noi siamo concentratissimi e stiamo lavorando per domani. Mi auguro che domani il pubblico sia più grande di quanto sia sstato fino adesso. Vedo grande entusiasmo ma non dobbiamo dimenticarci quello che ci ha contraddistinto finora, ovvero l'umiltà e la concretezza"

Garritano,Gelli e Harroui a sinistra possibile? "Harroui sta riprendendo passo passo la condizione ma all'inizio ha avuto difficoltà. Che giochi dall'inizio è difficile dunque questa catena è difficile da ipotizzare domani dal primo minuto"

Assente Chiesa, giocherà Yldiz. Cosa cambia? "Cambiano le caratteristiche degli avversari. Chiesa sicuramente è un giocatore importante. Non so chi giocherà domani, non c'è solo Yldiz. Potrebbe giocare Milik che è molto bravo a giocare tra le linee. Siamo pronti a tutto, stiamo preparando la gara in base alle caratteristiche dei nostri calciatori

Come ha adattato la squadra in due giorni alla difesa a tre? "Contro il Napoli giocavamo contro una difesa a due quindi abbiamo cambiato modulo per favorire le caratteristiche in uscita di Cheddira e Caso. Questa squadra è stata abituata a giocare a tre già in passato. Voglio che la mia squadra porti avanti i principi di gioco più che il modulo e fin quando ho la percezione che recepiscono le mie indicazioni continuo sempre a dare nuove soluzioni"