Frosinone, Di Francesco in conferenza: "Gap evidente, il Napoli ha mantenuto la mentalità vincente dell'anno scorso"

Al termine di Frosinone-Napoli ha parlato in sala stampa il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco.

Perchè si è giocato quasi esclusivamente su Baez e perchè abbiamo concesso l'uno contro uno al Napoli?

"Non credo che abbiamo giocato solo a destra, chi ha giocato in quel ruolo ha fatto bene. Il gap era evidente, da parte nostra è stata fatta comunque una buona gara. In avanti abbiamo giocato con un ragazzo che l'anno scorso giocava nella serie C tedesca. Il coraggio sta anche nel giocare uno contro uno. Non penso se avessimo giocato solo in difesa sarebbe andata diversamente. Io la penso cosi".

E' il Frosinone che aveva preparato in settimana?

"Devo dire che dai dati abbiamo fatto un buon palleggio, nel finale potevamo essere più incisivi. Dovevamo essere più verticali, abbiamo preso il pareggio su un pallone perso in mediana. Sono soddisfatto dell'atteggiamento avuto fino al 2-1. In certi momenti però dobbiamo avere un atteggiamento migliore a livello di attenzione".

Immagina una crescita già dalla prossima gara?

"Si me lo auguro. A livello tattico dobbiamo limare gli errori ma oggi abbiamo fatto anche cose positive. Cercare l'uno contro uno non vuol dire non curare la fase difensiva. Quando vedi Zielinski spostare palla destro sinistra senza problemi diventa difficile. Sono stati più bravi, complimenti al Napoli ma noi abbiamo provato a giocarcela".

Anche a livello tecnico ha chiesto ai suoi di giocare senza paura?

"Dobbiamo essere bravi a determinare un po' di più. Se palleggi senza finalizzare serve a poco. Devono arrivare dei calciatori con determinate caratteristiche che ci permetteranno di essere più incisivi in alcune zone di campo".

Si poteva fare meglio? Il risultato la soddisfa?

"Non mi può soddisfare una sconfitta. Si può fare sempre meglio ma nessuno si aspettava questo inizio. Bisogna pensare anche al livello delle due squadre e al momento c'è tanta differenza. Questa gara sarà per me di grande insegnamento. Guardiamo anche le cose buone fatte".

Tra primo e secondo tempo ha notato che il Napoli ha aggiustato il centrocampo togliendovi spazio?

"Siamo stati in partita, abbiamo commesso delle ingenuità ma fa parte del percorso di crescita. Certo che ho notato i cambi con Anguissa e Elmas. Il Napoli è forte e ha mantenuto la mentalità vincente dell'anno scorso. Noi siamo in costruzione. Ho provato a cambiare qualcosa ma le caratteristiche dei nostri calciatori non mi permetteva troppi cambi".

Un giudizio sulla prestazione di Kvernadze

"Per me ha giocato tanto in base alla sua esperienza in Italia. Ha grandi qualità ma deve giocare più di squadra e non da solo. Entrato bene poi si è interstardito nel portare palla e cercare il dribbling".

La traversa di Baez le ha dato speranza nel pareggio?

"A fine primo tempo ho chiesto di restare dentro la partita avendo un baricentro più medio e non alto. Con le ripartenze sapevo che potevamo fare qualcosa di importante"

Risultato negativo ma i suoi sono già consapevoli della prestazione fatta?

"Si perchè gli ho fatto i complimenti ma non si devono accontentare. Partiamo dal loro atteggiamento propositivo ma dobbiamo cercare di migliorare tanti altri aspetti insieme ai rinforzi che arriveranno".