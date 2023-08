Frosinone, Di Francesco: "Napoli favorito insieme a un'altra. Cheddira? C'è una scommessa..."

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Radio 1 a Radio Anch'io lo Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Radio 1 a Radio Anch'io lo Sport. Queste le sue considerazioni, a partire dalla scelta di riprendere dalla panchina ciociara: "E' stata una mia scelta anche caratteriale, a volte si sentono raccontare troppe fesserie ed il silenzio è la cosa migliore per rimettersi in carreggiata, senza cercare alibi. Ho cercato di riordinare le idee per ripartire in questa avventura che ho accettato prima di tutto per il direttore ed il presidente, due persone importanti dal punto di vista dei valori umani".

La vittoria sull'Atalanta? "Aiuta tanto, è una vittoria importante per la squadra e per i ragazzi che hanno poca esperienza in questa categoria. Hanno però sempre messo voglia e determinazione, anche col Napoli avevamo fatto un'ottima gara seppur con una differenza di qualità enorme".

Il Napoli è ancora la favorita? "Una grande squadra, ha cambiato allenatore ma la squadra riesce a riportare in campo i concetti di questi anni. Ha tanto talento e delle grandissime alternative. Ha perso un giocatore fortissimo dietro, ma ha comunque giocatori affidabili come Juan Jesus. E' fra le favorite, ci metto anche il Milan perché ha preso giocatori con gamba importante, per come va il calcio il Milan ha preso calciatori di spessore".

Cosa pensa dei due nuovi del Frosinone, Barrenechea e Cheddira? "Con Cheddira abbiamo fatto una scommessa, ma ve la dirò se e quando raggiungerà quei numeri. E' venuto qua con tanta voglia e umiltà per riprendersi quello che ha un po' lasciato per strada. Barrenechea è arrivato adesso, non ha ancora il ritmo, ma è un play che mi piace. Nel calcio si parla tanto di giocatori duttili, lui è il classico play e mi ricorda con le dovute proporzioni Magnanelli al Sassuolo".