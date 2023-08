Frosinone, ennesimo appello di Di Francesco: "Aspetto nuovi arrivi per avere maggiore qualità e alternative”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato nella sala stampa del Benito Stirpe al termine dell'amichevole pareggiata col Cosenza.





TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato nella sala stampa del Benito Stirpe al termine dell'amichevole pareggiata col Cosenza.

"Infortunati? Caso aveva un problemino, ha subito una botta nel riscaldamento e abbiamo preferito non rischiarlo. Harroui ha preso un’entrata da rosso: ha un problema alla gamba e alla caviglia e lo valuteremo meglio tra 24 ore.

Guardando i miei mi aspettavo che oggi facessero più fatica dal punto di vista fisico. Queste amichevoli sono sempre un’insidia. I ragazzi hanno messo grande impegno. Meno brillanti della partita precedenza ma lo aspettavo. Dal punto di vista dell’impegno e della ricerca del gol, hanno cercato di mettere in campo tutto quello che ho chiesto.

Qualche errore di troppo perché siamo meno lucidi e brillanti. Abbiamo fatto due doppi allenamenti, ieri anche si sono allenati bene. A me interessano queste partite ma mi baso sul fatto che so quello che stanno facendo. Aspettiamo che arrivino anche altri giocatori per dare maggiore qualità e alternative in vari ruoli.

I gol sono una questione di squadra, non solo di difesa. Dobbiamo essere più bravi a difendere soprattutto come sull’ultimo gol. Ci sono situazioni che vanno migliorate e ci stiamo lavorando su. Devono migliorare i meccanismi, abbiamo creato tanto e preso due traverse. Dobbiamo fare meglio in fase difensiva. Dobbiamo metterci meglio e capire quando fare una pressione alta perché siamo in ritardo sulle aggressioni. Cerchiamo di arrivare prima possibile ad affinare questi meccanismi che sono importanti. Ci sono comunque aspetti che mi sono piaciuti: siamo usciti bene dalla loro pressione creando superiorità numerica.

L’intesa tra i due esterni offensivi? Sono troppo lontani per poter lavorare insieme. Possiamo parlare di pacchetto avanzato. Gennaro Borrelli si è mosso bene, dobbiamo sicuramente migliorare le scelte finali. Abbiamo preso un giocatore che viene dalla Georgia, deve imparare a posizionarsi meglio in campo ma può essere un giocatore importante. Baez ha grande predisposizione a lavorare in attacco. Il Frosinone ha bisogno di queste caratteristiche perché dobbiamo incontrare squadre che hanno altre qualità.

Oggi mi interessava che nessuno si facesse male e purtroppo non è stato così. E volevamo mettere minuti nelle gambe in vista di Coppa Italia e campionato.

Kvernadze deve capire quando dribblare, cercare lo scarico, l’1 contro 1. Ha delle qualità per poter diventare un ottimo giocatore. Mi auguro che il percorso sia corto, noi dobbiamo essere bravi a metterlo il prima possibile a metterlo in determinate condizioni".