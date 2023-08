Frosinone, Harroui senza paura: "Ho già affrontato il Napoli, non importa che è più forte!"

Questa mattina presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone è stato presentato il centrocampista marocchino Abdou Harroui.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di presentazioni in casa Frosinone dove questa mattina presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone è stato presentato il centrocampista marocchino Abdou Harroui. Di seguito le sue parole:

Sei arrivato qui a Frosinone da un mesetto. hai avuto problemi di inserimento dentro e fuori dal campo?

"Non ho avuto problemi al mio arrivo. Da quando sono arrivato è andato tutto bene. Ho sentito subito la fiducia di tutti: allenatore, gruppo e direttore".

A dieci giorni dall'inizio del campionato, che sensazioni ti suscita il dover affrontare una delle formazioni più forti d'Europa?

"Secondo me non è importante chi affrontiamo. Ho già giocato contro il Napoli. Per me dobbiamo dare il 100% a prescindere e vedere come va".

Le tue condizioni fisiche dopo la gara col Cosenza? Per venerdì ci saranno problemi?

"Ho preso una botta sulla gamba, è un po' gonfia ma non è nulla di grave. Sto bene e penso di esserci venerdì".

Arriva il Pisa e sarà la prima gara ufficiale. Come giudicate il percorso fatto finora e quanto questa partita sarà un banco di prova importante?

"L'ho detto prima, per noi non deve fare differenza il Pisa o il Napoli. Dobbiamo scendere in campo sempre con lo stesso atteggiamento. Per me e Marchizza sarà la prima gara, anche per i tifosi e magari ci sarà lo stadio pieno"