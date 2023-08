Frosinone, Mazzitelli: "Felice di ritrovare Garcia. Kvernadze? Kvara unico, paragone non lo aiuta"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano del Frosinone, Luca Mazzitelli, ha parlato anche di Kvaratskhelia e Garcia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano del Frosinone, Luca Mazzitelli, ha parlato anche di Kvaratskhelia e Garcia: "Di Francesco? L’ho trovato molto motivato, questa è una piazza perfetta per lui, anche per il modo di lavorare che ha il club e sono sicuro che potrà rilanciarsi. È un allenatore carismatico ma che riesce ad avere un buon rapporto con tutti. Ci dà coraggio. È la prima cosa che ci ha chiesto quando siamo arrivati, dicendoci di essere propositivi".

Kvernadze può ricalcare le orme di Kvaratskhelia? "Ha qualità e si vede, ma partendo con questo paragone non gli facciamo un favore. Quello che ha fatto Kvara al primo anno in A è unico. Giorgi deve imparare la lingua per capire meglio i concetti e avrà bisogno di un po’ di tempo per esplodere".

Su Garcia che lo fece esordire: "Contento di ritrovarlo. Quell’anno è stato bellissimo (2013-14, ndr ), eravamo forti, iniziammo con 10 vittorie".