Frosinone-Napoli, l'ex Trotta: “Quest’anno il gol all’89’ lo farà Raspadori, vedrete”

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli in merito alla prima di campionato del Napoli di Rudi Garcia che affronterà il Frosinone, stessa squadra a cui fece goal nella stagione 2006/2007. Un gol che valse tanto perchè quell’anno il Napoli fu promosso dalla B alla A: “Che ricordi di quel pomeriggio al Matusa! Ricordo che era una gara importantissima per il Napoli di Reja ai fini della promozione in A. Feci un gran goal su assist del Pampa Sosa che di testa mi servì la palla per andare in rete. Vengo ricordato per quel goal e mi fa tanto piacere. Oggi ho letto che alla prima della prossima stagione il Napoli affronterà proprio il Frosinone ed è sempre piacevole fare un po’ di amarcord”.

Hai seguito la cavalcata del Frosinone quest’anno? “Sì, è una squadra che ha dominato il campionato di B e di certo il Napoli allo Stirpre troverà un’atmosfera molto calda”.

L’atmosfera del Matusa nel corso di quel vecchio Frosinone-Napoli? “Oggi lo stadio è cambiato, ma quello vecchio era senza pista d’atletica e la tifoseria era attaccata al terreno di gioco. Lo stadio è piccolo, ma è molto caloroso. Noi sentivamo dal campo tutta la carica dei tifosi ciociari, ma zittire quello stadio all’89’ fu stupendo”.

Che ne pensi di Rudi Garcia? “Ripetere l’annata passata non sarà facile, ma credo che l’allenatore c’entri poco. E’ sempre difficile vincere dopo una vittoria di uno scudetto. Però devo ammettere che De Laurentiis abbia scelto un tecnico preparato, che abbia tutte le caratteristiche adatte per lavorare in un ambiente come quello napoletano”.

La metteresti una firma affinchè anche in questa stagione Frosinone-Napoli finisse 1 a 2 con un goal decisivo al minuto 89? “Assolutamente sì, perchè serve tanto cominciare col piede giusto e poi sarebbero comunque tre punti. Quest’anno però il goal all’89’ lo farà Raspadori, vedrete!”

Lozano, giusto proseguire con lui a destra? “E’ un giocatore che quando viene chiamato in causa fa sempre il suo lavoro, a me piace molto. Anche Politano ha fatto una buonissima stagione e, secondo me, il Napoli sta bene così come sta in quella zona del campo”.