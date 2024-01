Fusi rassicura: "Dendoncker? È un giocatore importante, fondamentale è la mentalità"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore di Napoli, Torino e Juventus.

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore di Napoli, Torino e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi ha più da perdere nella sfida tra Napoli e Lazio?

“E’ una partita importante per entrambe le squadre. Più che la squadra che ha più da perdere, bisognerà pensare alla squadra che avrà più da guadagnarci. Napoli e Lazio sono deluse dalla Supercoppa ma, in questo momento, lottano per obiettivi importanti ed una vittoria sarebbe fondamentale in tal senso”.

L’obiettivo di un tecnico dovrebbe essere quello di dare identità alla squadra. Possiamo dire che, dalla Supercoppa, Mazzarri sia riuscito a garantirla agli azzurri?

“E’ un aspetto importante per la squadra, per avere delle motivazioni importanti e per incrementare la convinzione nei propri mezzi. Sono le basi per poter fare ancor meglio di quanto fatto sinora. Mazzarri può lavorare con le sue idee per un prosieguo di stagione migliore”.

Crede che Dendoncker potrà essere una risorsa già nell’immediato?

“Sono calciatori importanti. Quel che sarà fondamentale è entrare sin da subito nella mentalità giusta. La squadra ha bisogno di calciatori che sudino per la maglia. Al di là delle doti tecniche, è necessario entrare subito nello spirito di quel che rappresenta il Napoli”.

Mazzocchi sarà all’altezza della maglia azzurra? Cosa può dare al Napoli?

“Mazzocchi ha fatto bene nelle sue esperienze passate. Inoltre, conosce l’ambiente, sa cosa vuol dire indossare la maglia del Napoli. Può dare il suo contributo. È normale che, dopo lo scudetto, ci sia stato un appagamento da parte dei calciatori. Ad oggi, però, i giocatori avranno sicuramente le giuste motivazioni per fare bene”