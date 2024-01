Futuro Conte, lo juventino Chirico svela: "Ha incontrato ADL tre volte"

Il giornalista di dichiarata fede juventina, Marcello Chirico, ha commentato ai microfoni de 'Il Processo di Biscardi' i rumors sul futuro di Antonio Conte.

Il giornalista di dichiarata fede juventina, Marcello Chirico, ha commentato ai microfoni de 'Il Processo di Biscardi' i rumors sul futuro di Antonio Conte: "A me risulta che Conte abbia incontrato per ben tre volte da vicino Aurelio De Laurentiis che lo voleva a Napoli. Invece non ha mai incontrato la dirigenza del Milan. Non so se andrà davvero in Lombardia nella prossima stagione".