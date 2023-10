Futuro in Brasile per Ancelotti? L'ex azzurro: "Tutte chiacchiere, per adesso sto benissimo al Real"

"Sono molte chiacchiere, in questo momento sto benissimo al Real Madrid. Abbiamo iniziato bene la stagione e speriamo di finirla meglio".

"È stata una grave leggerezza da parte di questi ragazzi che sono entrati in questo sistema e devono essere curati. A livello scientifico la ludopatia è una malattia. Detto questo, per me è una leggerezza individuale, ma coinvolgere tutto il calcio italiano mi sembra un po' esagerato. La giustizia farà il suo corso, a me sembra una leggerezza di ragazzi che hanno infranto una regola sportiva abbastanza chiara: non si può scommettere. Per chi fa questo lavoro, è molto chiaro. Si viene avvisati prima di ogni stagione in tutti i paesi che è un gioco proibito". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul caso calcioscommesse.

Futuro in Brasile? "Sono molte chiacchiere, in questo momento sto benissimo al Real Madrid. Abbiamo iniziato bene la stagione e speriamo di finirla meglio".

Falcao oggi compie 70 anni: "Per me è stato un grande esempio di serietà e di professionalità, un grande talento, un grande giocatore. Gli faccio tutti gli auguri del mondo. Il tempo passa inesorabile per tutti, purtroppo".