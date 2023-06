G. Fedele: “E’ impensabile pensare di fare a meno di una figura come Giuntoli”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gaetano Fedele, agente sportivo

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gaetano Fedele, agente sportivo: “Garcia? È un tipo di allenatore che può portare avanti il progetto fatto da Spalletti, però ho già visto dei piccoli interventi che ha fatto. Mi auguro che lui abbia il polso duro, perché quest’anno la grossa difficoltà sarà che il Napoli ha perso un collante tra la società e i calciatori come Giuntoli. Pensare di fare a meno di una figura come questa è davvero impensabile, ma mi sembra che si vada in questa direzione. Credo che la problematica di quest’anno sia quella che il presidente voglia dimostrare all’ambiente che si può fare a meno di tutti tranne che di lui.

Sappiamo benissimo quanto è importante per una persona di calcio parlare con una persona di calcio. Il direttore sportivo non fa solo il calciomercato, ma respira lo spogliatoio, deve aiutare l’allenatore. Questo credo sia un problema che stanno trascurando. Il mercato è l’ultimo dei problemi, c’è uno staff che fa il mercato. Il direttore sportivo deve svolgere queste mansioni quotidiane che non facendole potrebbero far nascere problemi”.