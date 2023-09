G. Fedele: "Sarri parlò coi giocatori e cambiò modulo, forse manca questo ora..."

TuttoNapoli.net

Gaetano Fedele, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live: "Ricordo benissimo l'inizio di Sarri, ci fu un confronto con i giocatori per cambiare sistema di gioco, magari potrebbe darsi che questo manchi nel Napoli di Garcia. Bisognerebbe capire se la gara con la Lazio è stata solo un episodio o un campanello d'allarme. Nel primo tempo, ad esempio, il Napoli ha fatto bene, la Lazio ha qualità tecniche di un certo livello ma la ripresa non mi è piaciuta, soprattutto per la mancanza di equilibrio e questo è determinante.

Si può anche rischiare di prendere gol, ma bisogna fare altrettanto in attacco. Anche nella fase difensiva il sostituto naturale di Kim non è ancora pronto, in più abbiamo magnificato le prestazioni di Di Lorenzo nelle prime due gare, è stato praticamente un'ala, mentre se attacchi così tanto alla fine Zaccagni scappa via e non lo prendi più. Le certezze azzurre però sono Kvara e Osimhen, se devo mettere altri faccio qualcosa di diverso, ma loro non li tolgo mai, possono sempre inventarsi qualcosa. Il Napoli affronterà squadre che si chiudono, bisognerà trovare le soluzioni alternative".