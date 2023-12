G. Fedele sul mercato: "Chi viene a Napoli per 4 mesi in questo marasma? Solo esuberi”

L’agente sportivo Gaetano Fedele ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

L’agente sportivo Gaetano Fedele ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Il Napoli può mai prendere Mazzocchi a gennaio? Pensiamo prima alle cose necessarie. Bisogna vedere il centrocampista, il difensore. Secondo me si stanno sottovalutando tanti fattori. Chi viene a Napoli per 4 mesi in questo marasma? Devi andare da qualche grande club e cercare giocatori in esubero”.