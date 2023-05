Gaetano a Sky: "Bellissime le parole di Spalletti, mi ha migliorato in tutto. Ecco il mio sogno"

"A chi mi ispiro? Da piccolino Pogba, poi Hamsik quando ero in Primavera, adesso sono Gianluca Gaetano".





Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter: "Cosa ha significato il gol per me? Un'emozione indescrivibile, nell’anno dello scudetto segnare ed essere tra i marcatori di quest’annata è bellissimo, dare soddisfazione alla famiglia, segnare sotto la curva B dello stadio Maradona. Sono emozioni che rimangono per sempre".

Spalletti dice che sono fortissimo? Sogno di vincere altri scudetti con la maglia del Napoli, è il mio sogno: la maglia azzurra significa tutto per me, la città mi sommerge di affetto ed è indescrivibile. Ciò che c’è qui non si vede altrove. Spalletti mi ha migliorato? Un allenatore fortissimo, sentire le sue parole è bellissimo e mi ha migliorato in tutto, dalla qualità alla difesa, al pressing.

A chi mi ispiro? Da piccolino Pogba, poi Hamsik quando ero in Primavera, adesso sono Gianluca Gaetano.

Cosa abbiamo dato Zerbin ed io? Abbiamo dato sempre tutto dall’inizio, ci sono tanti campioni e nel mio ruolo c’erano Lobotka ed Anguissa che hanno fatto una grande stagione. Però anche gli allenamenti sono stati importantissimi, siamo stati bravi poi le opportunità ce le siamo giocate.

Futuro? Non saprei, mi godo queste due partite al massimo se ci sarà l’opportunità. Poi le vacanze, per il futuro c’è presto".