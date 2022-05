Gaetano e il retroscena su Ancelotti: "Col Genk mi chiese quanti minuti volessi giocare e rispettò la parola"

Così Gianluca Gaetano parla del tecnico che lo fece esordire in maglia azzurra, svelando un curioso retroscena su quella serata per lui magica.

"Ho esordito tra i professionisti con il Napoli grazie a Carlo Ancelotti, farò il tifo per lui anche nella prossima finale di Champions League. Non potrei fare diversamente.". Così Gianluca Gaetano parla del tecnico che lo fece esordire in maglia azzurra, svelando un curioso retroscena su quella serata per lui magica.

"È davvero un grande. Posso raccontare un aneddoto? Il 10 dicembre 2019 mi ha fatto esordire in Champions contro il Genk dicendomi: quanto vuoi giocare, 20 minuti vanno bene? Gli dissi che sarebbe stato perfetto e lui al 70' mi ha fatto entrare. È stato di parola".