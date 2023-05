Gaetano in mixed: "Il mio futuro è al Napoli! Spalletti mi ha fatto crescere"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro l'Inter è intervenuto in mixed zone al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro l'Inter è intervenuto in mixed zone al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il gol è stato un'emozione indescrivibile, non sapevo dove andare, cosa fare, per la gioia! Mi vedevo lo stadio venire quasi addosso, è stato bellissimo. E ne voglio fare ancora altri.

Spalletti? Rappresenta un po' tutto il mio percorso. Mi fece giocare già l'anno scorso le prime due gare, poi decisi di andar via. Quest'anno ho fatto la scelta giusta restando qui, il mister mi ha fatto crescere e sentire le sue parole stasera vale tanto.

Futuro? Mi immagino altri giorni come questi, un futuro al Napoli, col Napoli. Le motivazioni le troviamo allenandoci sempre al massimo, non servirebbe a nulla essere svogliati, siamo professionisti e da tali dobbiamo comportarci".