Gaetano, l'avvocato: "Ci auspichiamo tutti una ricongiunzione nel breve periodo"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato di Gianlua Gaetano, interrogato sul caso multe post ammutinamento: “Ci auspichiamo tutti una ricongiunzione nel breve periodo possibile di questa situazione. Una conciliazione è semplicissima: ci sono due arbitri nominati, ancor prima basta fare una comunicazione sulla controversia ed evitare di interpellare il terzo arbitro, presidente del collegio. Si sta pensando allo studio della controversia, è normale che quando viene il terzo arbitro, non si può tornare indietro ed avvocati e giudici cominciano a studiare gli argomenti. Se in questo momento si giungesse ad una rapidissima soluzione, sarebbe tutto molto più semplice senza dover far ricorso alla legge".