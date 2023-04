Gaetano: "Non è vero che ci siamo adagiati! Un calo in un campionato ci sta..."

E' una delle domande poste a Gianluca Gaetano nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del centrocampista azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

La squadra si è adagiata? E' una delle domande poste a Gianluca Gaetano nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del centrocampista azzurro: "No, non è vero. Ci sta che in un campionato ci sia un calo. A Milano abbiamo fatto una grandissima prestazione, ora dobbiamo rifarci anche col Verona domani, un'altra partita molto importante".