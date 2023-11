Galante: “Mazzarri è l’ideale per una piazza come Napoli: esperto e carismatico!”

Fabio Galante è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Fabio Galante, ex difensore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri l’ho incontrato tantissime volte da avversario, è esperto, carismatico e per la piazza di Napoli c’era bisogno di un allenatore così e che soprattutto conosce la piazza. Poi per migliorare la situazione deve capire i calciatori, capire con che modulo giocherà. Il suo sogno ovviamente è quello di riportare il Napoli dove merita dopo lo scudetto”.