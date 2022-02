Galante: "Sabatini ha ragione, Spalletti è un genio. Ha sempre fatto bene"

A “1 Football Club in onda su 1 Station Radio è intervenuto l’ex giocatore dell’Inter, Fabio Galante: "Spalletti? "E' un allenatore che ovunque è stato, è stato protagonista. E' stato bravo ed ha gestito bene, a parte i casi Totti ed Icardi, ma ovunque è andato è stato bravo. C'è poco da fare, secondo me può andare ad allenare anche la Nazionale o il Real Madrid, ha esperienza e gestisce bene le situazioni. Chiaro che ci vogliano anche i giocatori, ma il Napoli quest'anno ha vinto la "Champions ed il campionato della sfortuna". Se è ancora lì è anche per merito suo, perché giocare senza Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen, Insigne ed altri, non è facile. Secondo me è un maestro di calcio ed un esempio per tanti giovani allenatori che vogliano intraprendere la carriera. C'è da ammirarlo e guardarlo come allena, come parla anche. E' un genio, come ha detto Sabatini".