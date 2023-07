Galderisi: "Difficile per Garcia, in due posizioni dovrà continuare il lavoro di Spalletti"

"Chi al posto di Kim? Conosco bene Scalvini, ha grande affidabilità".

TuttoNapoli.net

L'allenatore Giuseppe Galderisi ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il caso stipendi e plusvalenze relativo alla Juventus ha reso meno credibile il calcio italiano? È un discorso complicato, non ho tutte le informazioni per poter giudicare: sono cresciuto in quell’ambiente e posso parlarne per come era all’epoca. Certo, la Juventus riempie ogni stadio. Poi ci sono regole da rispettare, ovviamente.

Il 4-3-3 di Garcia da cosa differisce da quello di Spalletti? Come tutti gli allenatori, cercherà di studiare i propri calciatori ed il calcio nelle sue evoluzioni. Il 4-3-3 è un modulo che piace a molti perché da molta solidità. Dipende molto dagli esterni bassi: quelli del Napoli si accentrano molto, creando superiorità numerica. Spalletti spesso faceva accentrare uno dei due, soprattutto Di Lorenzo, che diventava quasi un attaccante aggiunto.Io credo che Garcia dovrà dare solidità alla squadra, continuando nel lavoro di Spalletti sugli esterni bassi e sui centrocampisti che giocavano molto a ridosso degli attaccanti. Per Garcia non sarà facile: il Napoli di Spalletti ha dato spettacolo mantenendo concretezza e raggiungendo l’obiettivo massimo. Per il nuovo allenatore ci sarà molto da lavorare, e da avere pazienza. Io credo nella capacità di Garcia di motivare i calciatori, spingendoli a non adagiarsi: la squadra deve saper reagire ai momenti di difficoltà che incontrerà con personalità e fiducia.

Futuro Osimhen? Dopo Mbappé, il nigeriano è il giocatore più richiesto al mondo, questo la dice lunga sul valore del calciatore. Il Napoli di Spalletti con Osimhen era straripante, senza di lui era ottimo: ciò significa che l’allenatore può anche lavorare sull’identità di squadra e sulla mentalità ma ci vogliono i giocatori che fanno la differenza, come Osimhen che è devastante per forza e dinamismo anche senza palla. Perdere Osimhen costringerebbe la società ad alzare molto il livello, per cui non basterebbe il pur talentuoso Raspadori.

Chi al posto di Kim? Conosco bene Scalvini, ha grande affidabilità. Cambiare due giocatori importanti senza trovare la soluzione giusta, significherebbe aver bisogno di tempo per far crescere i nuovi acquisti ma in Italia non c’è tempo, bisogna farsi trovare subito pronti. Per il Napoli sarà un’annata molto interessante, anche per capire come reagirà all’addio di Kim”.