Galderisi: "Il Napoli detta legge ovunque, c’è la magia che Spalletti trasmette al gruppo"

L’ex attaccante e allenatore Giuseppe Galderisi è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Il Napoli in questo momento dovrebbe pensare molto alla Champions, che è una gran bella occasione, visti i così tanti punti di vantaggio che ha in classifica nel campionato. Il Napoli di quest'anno è fantastico sotto tutti i punti di vista. Dell'intensità, della cattiveria nell'andare a riprender palla in qualsiasi parte del campo, una potenza davanti incredibile, con Osimhen che si fa valere in qualsiasi situazione. È una squadra che detta legge dovunque va, contro chiunque. Ha l'equilibrio giusto e una forza interiore e convinzione pazzesca. È l'unica squadra che ti diverte quando la vedi giocare, una delle poche. Il Verona nel quale io militai, e che vinse lo scudetto, era una squadra composta da giocatori forti, che avevano bisogno di spazio e che trovarono la loro dimensione ideale.