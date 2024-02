Galderisi: "Nogonge, Politano, Kvara: con questi giocatori il 3-5-2 è complicato"

Nanu Galderisi, allenatore, ha parlato a Radio Marte del momento che sta vivendo il Napoli

Nanu Galderisi, allenatore, ha parlato a Radio Marte del momento che sta vivendo il Napoli: "La squadra ha parecchie frecce davanti con caratteristiche importanti come Nogonge, Politano, Kvara. Tutti giocatori che devi mettere nel posto giusto e con il 3-5-2 comincia a diventare complicato il modo di stare in campo. Credo però che Mazzarri abbia ben chiaro in testa la situazione e dovrà sfruttare al meglio le potenzialità che ha davanti. E avendo giocatori con caratteristiche offensive il 4-3-3 può essere il modulo più utile.

Con 3 difensori potenzi molto la zona centrale a meno che non giochi con un 3-4-2-1 dove metti due trequartisti dietro la punta, perdendo un centrocampista. Con la difesa a 4 hai le due ali molto importanti, una solidità in mezzo al campo e una spinta sugli esterni. Certo poi l'allenatore che segue i calciatori quotidianamente sceglie non solo in base alla qualità ma anche alla testa che ha il singolo giocatore in quel momento, tirando fuori il meglio per il collettivo".