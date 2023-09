Galderisi: “Per me è questo il problema principale del Napoli”

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Per me il problema principale del Napoli è gestire lo scudetto; non abbattersi quando le cose vanno male, non perdere di vista l'obiettivo che è allenarsi bene perché il Napoli è forte. Soprattutto però non devono farsi prendere dal dopo scudetto quando tutto sembra facile, tutto sembra dovuto e non lo è. Ti devi guadagnare tutto. Perciò qualche piccolo cambiamento, qualche piccola motivazione in più, a livello tecnico-tattico, può servire nella testa dei giocatori".