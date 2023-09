Galderisi: “Scudetto? Difficile ripetersi per il Napoli. Dico Inter o Milan. E occhio alla Juve"

"Non avere le coppe europee è un vantaggio non da poco per i bianconeri".

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Giuseppe Galderisi ha parlato a Milannews soffermandosi anche sulla corsa Scudetto, partendo da una considerazione sul prossimo derby di Milano in programma sabato alla ripresa del campionato. Il derby post sosta rappresenta già un crocevia in chiave scudetto?

"Secondo me no. Io credo però che lo scudetto se lo giochino le due milanesi. Il Napoli? Competitivo, ma è sempre difficile ripetersi. Inoltre occhio alla Juve. Adesso posso parlare da allenatore, perché lo vivo sulla mia pelle: un conto è preparare una partita ogni sette giorni, un altro ogni due-tre. Non avere le coppe europee è un vantaggio non da poco per i bianconeri".