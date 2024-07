Galeone: "Allegri un sogno. Chiesa al Napoli? Non mi fa impazzire"

L’ex allenatore di Pescara e Napoli Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”

L’ex allenatore di Pescara e Napoli Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Chiesa a Napoli? Devo essere sincero, è un calciatore che non mi fa impazzire. Per questo motivo spesso divergo con le opinioni di tanti giornalisti che invece esaltano determinati giocatori. Massimiliano Allegri non sogna né l’Arabia Saudita né l’Inghilterra. Ha già guadagnato tanto, la sua scelta futura non dipenderà certamente solo dai soldi che andrà a guadagnare.

Allegri sogna la Nazionale, magari un giorno ci riuscirà. Ma adesso teniamoci stretto Luciano Spalletti perché è un grande e per come la vedo io ad Euro 2024 ha fatto il massimo. Con un altro allenatore probabilmente non avremmo nemmeno superato i gironi”.