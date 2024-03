Galeone consiglia: "Servono 4 giocatori alla Juve per avvicinarsi all'Inter"

Giovanni Galeone, parla a Tuttosport di Massimiliano Allegri e della sua Juventus nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano torinese

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, parla a Tuttosport di Massimiliano Allegri e della sua Juventus nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano torinese: "Max non ha molta qualità tecnica a disposizione per sviluppare un certo tipo di gioco. Ha giocatori di forza e potenza come Chiesa, quando sta bene, e Kostic. Sugli esterni non ha gente che salti l’uomo facilmente e dotati di grande dribbling per creare superiorità numerica. In mezzo gli manca un totem. In passato l’ho martellato di prendere Milinkovic Savic e Berardi, perché gli servivano giocatori del genere. Per la Juve sarebbero perfetti Gnabry (Bayern) o Saka (Arsenal), ma costano…".

Cosa manca alla Juve per lottare per lo scudetto?

"Devono tenere Rabiot e aggiungere almeno 4 giocatori di quelli bravi per avvicinarsi all’Inter. Manca chi tira e segna da fuori area. Un difensore forte, un centrocampista con gol e assist nei piedi, un paio d’esterni che saltino l’uomo. Solo così potrà far giocare la squadra più offensiva e portare tanti palloni in area a Vlahovic, che alla lunga la butta dentro anche se con Inter e Napoli si è mangiato qualche gol".