Galeone: “La Juve può vincere lo scudetto, ma ad un patto. Napoli e milanesi le rivali”

La Juventus di Allegri vittoriosa a Udine ha suscitato ottime sensazioni tra gli addetti ai lavori.

TuttoNapoli.net

© foto di Petrussi/FDL71

La Juventus di Allegri vittoriosa a Udine ha suscitato ottime sensazioni tra gli addetti ai lavori. Ne ha parlato anche l'ex tecnico Giovanni Galeone, mentore dell'allenatore bianconero, a Tuttosport: “Ho incontrato Max, è entusiasta del lavoro fatto e della disponibilità della squadra. Se arrivasse Berardi sarebbe l'ideale per lui perché lo stima molto, crede in Yldiz già da quest'anno. Contro l'Udinese ho visto cose buone, ma non mi aspettavo che nella ripresa la Juve concedesse all'avversario tante occasioni da gol. Se migliorerà questo aspetto, i bianconeri potranno dire la loro in chiave scudetto. Napoli e le due milanesi le rivali”.