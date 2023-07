Galeone: "Sono stato la fortuna del Napoli, dopo di me è fallito ed è arrivato ADL..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Galeone, allenatore.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Galeone, allenatore: “Sono stato la fortuna del Napoli perché dopo di me si è falliti e poi è arrivato De Laurentiis e in tutti questi anni il presidente ha dimostrato di avere una visione del calcio particolare. La Juve è vero che ha vinto tanti scudetti di fila, ma in quel periodo pagava 60 prendeva Pjanic, pagava 90 milioni e prendeva Higuain per cui spendeva tanto. De Laurentiis invece ha vinto spendendo pochissimo e tenendo bassi gli ingaggi.