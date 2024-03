Galeone su Gasperini: “Sta bene all’Atalanta, anche se merita di allenare Napoli o Milan”

"Ora sta bene all’Atalanta, anche se merita di allenare Napoli o Milan: col progetto giovani sarebbe perfetto per i rossoneri…".

Giovanni Galeone, mentore e maestro di entrambi ai tempi del Pescara, parla a Tuttosport di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, provando anche a dare una spiegazione al mancato approdo in una big del tecnico torinese: "Ha avuto l’Inter, ma non hanno capito niente di lui. Piero è molto attento e scontroso nell’imporre le sue idee, diventa difficile smuoverlo da certe convinzioni. Gasp è uno che tira dritto, non sa essere politico e non ha mai fatto compromessi.

Ha ottenuto grandi risultati, tenendo sempre fede alle sue convinzioni. Ora sta bene all’Atalanta, anche se merita di allenare Napoli o Milan: col progetto giovani sarebbe perfetto per i rossoneri…".