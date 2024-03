Galiani jr sul futuro di Palladino: "Lo incontreremo a fine stagione. Popovic? Vi spiego..."

Gianluca Galliani, figlio di Adriano e amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un'intervista a TV Play

Su Palladino.

"Mio padre Adriano ha questo intuito sugli allenatori, mi diceva da anni che Palladino sarebbe diventato un grandissimo allenatore e che aspettava una chance per farlo crescere. Lui era un giocatore del Monza quando eravamo in Serie C, poi ha avuto problemi fisici ed è divenuto tecnico della primavera. Dopo quella partenza con un punto in sei giornate sembrava una follia affidare la panchina a un debuttante, ma non è la prima volta che mio padre e Berlusconi hanno fatto follie assieme nella loro carriera, ma è evidente che il curriculum nello sport e non, portino a vedere delle capacità nelle persone che in pochi vedono. Io ho grande stima di Palladino, sia come allenatore che persona. Nell’ultima partita col Genoa hanno fatto una prestazione sontuosa, nonostante il 2-2 lui ha avuto la forza di inserire due attaccanti giovani per vincere la partita: non è da tutti".

Qual è la filosofia del Monza?

"Il Monza ha un credo chiaro dettato da Berlusconi come ai tempi del Milan: avere giocatori italiani e puntare a fare il bel gioco, provando a fare il massimo con tutti. Non è mai stato dato un obiettivo, a parte nelle serie inferiori quando aspiravamo alla promozione. Noi vogliamo stupire seguendo quanto fatto col Genoa o col Milan, ma è chiaro che ci piacerebbe sognare l’Europa, anche se io credo che l’obiettivo sia giocare con serenità".

Qualche rinnovo più imminente?

"Non si è mai pensato ad un altro allenatore e c’è l’impegno di rivedersi a fine campionato per fare il punto della situazione. Mio padre non fa mai rinnovi di contratto durante la stagione perché c’è il rischio di distrarre i calciatori. Le trattative, infatti, possono comportare tensioni con gli agenti o coi calciatori stessi. Ad esempio ha rinnovato Dany Mota, Di Gregorio e Colpani poco prima dell’inizio del campionato".

Popovic come lo sta vedendo?

"Popovic è un ragazzo interessante ma ha bisogno di giocare. Quando si hanno gli occhi addosso non è una cosa positiva perché rovinare i talenti è semplice. Gli servirà continuità, si vede che ha delle doti ma deve crescere tanto e sono sicuro che al Napoli possa fare il giusto percorso".

Di Gregorio e Colpani hanno mercato...

"Di Gregorio e Colpani hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi. Di Gregorio è tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine stagione".