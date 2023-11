Gallardo conferma: "L'Al-Ittihad mi ha conquistato con un grande progetto. Volevo tornare"

Ormai manca solo l'ufficialità: Marcelo Gallardo è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad.

Ormai manca solo l'ufficialità: Marcelo Gallardo è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad. L'ex tecnico del River Plate, sul punto di imbarcarsi verso l'Arabia Saudita, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti argentini: "Ho trascorso un anno sereno, mi sono dedicato ad altre cose fuori dal campo. Ho apprezzato molto questo periodo, sono stato bene.

Ho preso la decisone di tornare ad allenare dopo aver avuto contatti con la dirigenza, ho sentito che era il momento giusto. Mi hanno conquistato con il loro grande progetto. È un mercato nuovo, un Paese diverso e questo mi motiva. Avevo voglia di tornare.

Io e il mio staff abbiamo subito una bella sfida, il Mondiale per Club, ci metterà alla prova velocemente e questo è un bene. Ho avuto un anno abbastanza tranquillo, quindi spero di rimettermi in moto con entusiasmo. Non vediamo l'ora, desideriamo vivere questa esperienza totalmente diversa da tutte le altre".