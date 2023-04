Galli avvisa: "Osimhen fondamentale, ma quando Leao si accende non ce n'è per nessuno"

Giovanni Galli, doppio ex di Milan e Napoli, è stato intervistato da La Stampa e ha parlato così della sfida di questa sera

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Galli, doppio ex di Milan e Napoli, è stato intervistato da La Stampa e ha parlato così della sfida di questa sera: "Per il Napoli si tratta di rimontare un solo gol di svantaggio. Con un passivo più pesante il Napoli dovrebbe spingere tanto fin dall'inizio. Così invece può dosare meglio i rischi: basterebbe una rete al 90° per giocarsi tutto ai supplementari.