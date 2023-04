Galli: "Il Milan ci arriva meglio, il Napoli farà la partita nonostante le assenze"

"Il blasone conta? Non so quanto possa contare, in campo non scende Maldini, purtroppo".

TuttoNapoli.net Filippo Galli, dirigente ed ex Milan, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live': "A questa sfida di Champions probabilmente ci arriva meglio il Milan, visto che il Napoli sta avendo una serie di problemi: le assenze in attacco potrebbero favorire il Milan che però non deve far leva su questi infortuni, dovendo fare la propria partita, provare, visto che gioca in casa, a comandarla e a segnare. Giroud e Leao nell’ultima gara col “Maradona” sono stati strepitosi ma quella vittoria va cancellata dalla memoria. Domani sarà differente. Un quarto di finale di Champions è chiaro che si gioca su 180’, il Napoli ha mostrato di voler saper sempre fare la partita e proverà a farlo anche stavolta nonostante le assenze. E’ la chiara forza degli azzurri. In campionato il Milan è stato bravo ad approfittare degli spazi e delle mancate difese preventive, sfruttando le doti di Leao e Diaz. Non sarà quella partita lì, sarà un Napoli diverso.