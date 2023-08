Galli: “Non mi sbilancio su Natan, ma una cosa la voglio dire”

Beppe Galli, presidente di Assoagenti, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Beppe Galli, presidente di Assoagenti, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Non mi sbilancio su Lindstrom, che dicono essere forte, e nemmeno su Natan: su quest’ultimo una cosa la voglio però dire: se fosse stato italiano lo avremmo considerato troppo giovane per giocare subito, ora che è straniero invece vorremmo vederlo subito titolare? Fa bene Garcia a inserirlo con gradualità, ci vuole il tempo giusto per assimilare i concetti tattici della difesa.

Il Napoli è tra le favorite? Sicuramente sì, insieme e a Milan e Inter si giocherà il titolo, vedo invece la Juventus indietro, non all’altezza di queste prime tre squadre. Le romane sono vicine ma hanno qualcosa in meno”.