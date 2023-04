Galli: “Semifinale meritata, il Milan ha dimostrato di essere pronto per questi palcoscenici"

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Napoli-Milan

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Napoli-Milan: "Il Milan ha meritato questo passaggio in semifinale: ha dimostrato di essere squadra compatta, con voglia di fare la sua partita, con fase difensiva perfetta. Leao è stato imprendibile. Il Milan stasera ha dimostrato di essere pronto per questi palcoscenici".