Galliani difende Acerbi: "Lo conosco, improbabili gli insulti razzisti a Juan Jesus"

Proseguono le prese di posizione riguardo a ciò che è accaduto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, con le dure accuse al difensore nerazzurro. Direttamente dall'esterno del Senato arrivano le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, che commenta così l'accaduto: "Insulti razzisti? Conosco personalmente Acerbi e credo che sia improbabile la cosa. Ma non ho visto e non lo so, quindi non posso giudicare". Si attende sempre la presa di posizione dell'Inter, che potrebbe anche slittare a domani per rispettare il cordoglio nei confronti di Joe Barone.

Il Giudice Sportivo ha emesso oggi un comunicato con le decisioni dopo la 29^ giornata di campionato, ma per avere però una decisione in merito occorrerà aspettare ancora qualche ora, visto che lo stesso Giudice Sportivo ha richiesto un supplemento di indagini, come spiegato nella nota della Lega: "Il Giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli".