Galliani: "Spalletti grande tecnico ed ha le idee chiare. In Nazionale farà bene"

Presente alla Versiliana per la presentazione del suo libro, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Tmw di Luciano Spalletti, nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana nei giorni scorsi: "Se è la scelta giusta? Credo proprio di sì, Spalletti è un grande allenatore. L'avevo visto al Forte dei Marmi dieci giorni fa e nessuno si aspettava che Mancini si dimettesse. Spalletti ha dimostrato di essere un grande tecnico, farà bene e ha idee chiarissime. Il suo modulo poi è perfetto".

Parlando di mercato. Ci sono novità sulla possibile partenza di Petagna?

"Con il Cagliari c'è una trattativa in corso, vediamo cosa succede. Noi stiamo cercando una prima punta e un centrocampista centrale, non ci saranno altre operazioni. Muriel? Può no che sì".

Le piace il Milan? "Non ho visto tutta la partita ieri sera ma ho visto la prima mezz'ora e mi è sembrato molto molto bene. Chi mi ha sorpreso di più? Devo dire che ho visto Pulisic fare una bella partita. Ma non l'ho vista tutta".