Galone: "No a Conte. Vi spiego perché Gasperini sarebbe perfetto"

L’ex allenatore di Napoli e Pescara Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Petrussi/FDL71

L’ex allenatore di Napoli e Pescara Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gasperini ha capito che con quella formazione e la Juventus in vantaggio sarebbe stato difficile ribaltare la situazione, soprattutto senza una punta come Scamacca. L’Atalanta non ha giocato male, ma i bianconeri hanno fatto una gran partita difensiva e dopo non era più semplice raddrizzare la partita.

Allegri? Ci siamo sentiti poco prima della partita e gli ho detto che vedendo io la partita l’avrebbe vinta. Poi c’erano due miei ex allievi come Gasp e Max, entrambi promossi col Pescara, era una bella finale. La possibilità di vedere Allegri fuori dall’Italia c’è, tra Inghilterra e Germania, ma ora è ancora presto. Lui ha raggiunto gli obiettivi che gli avevano fissati, qualificazione in Champions e Coppa Italia, ha portato a casa la coppa quindi può dirsi sereno.

Gasperini al Napoli? Me lo auguro per il Napoli, Conte no perché con quei giocatori non sembra una squadra adatta ad Antonio. Gian Piero è bravissimo, è stato il mio capitano e pochi calciatori sanno leggere le partite e creare una squadra come lui. Gasperini è un formidabile allenatore, anche se ha un bel caratterino e i suoi difetti ma tatticamente è bravissimo. Avete visto come è migliorato Djimsiti? Con Chiesa ha fatto degli uno contro uno di alto livello, è un altro calciatore rispetto a quello che avevamo visto a Benevento”.