Galtier, l'ex compagno: "Grande tecnico, spero vada al Napoli. Aspetto mi chiami..."

Fabio Moro, ex compagno di squadra di Galtier al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Galtier al Monza? Non mi aspettavo potesse avere un futuro di questo tipo, anche se aveva personalità e si intravedeva qualcosa dal suo modo di giocare, come se fosse un allenatore in campo. Non l'ho sentito in questi giorni, ma se ci sarà l'occasione mi farà molto piacere. Caratterialmente com'era? Arrivò a campionato in corso, una delle prime partite era in barriera su punizione: si ambientò subito con la lingua, qualche difficoltà iniziale c'era.

Io nello staff con lui? Mi auguro possa venire a Napoli, è un allenatore di valore. Nella vita mai dire mai, magari mi date una mano".